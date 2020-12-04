Tuşba Belediyesinden ‘Dünya Engelliler Günü’ etkinliği

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Tüm hizmetlerini ‘İnsan değerlidir’ anlayışıyla yürüten Tuşba Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilçede ikamet eden özel vatandaşları da unutmadı. Belediye Başkan Vekili Sıracettin Ünlü ve belediye meclis üyeleri, engellileri tek tek evlerinde ziyaret ederek, çiçek ile çeşitli hediyeler verdiler. Daha sonra belediye ekipleri tarafından evlerinden araçlarla alınan engelliler, 15 Temmuz Şehitler Parkı ile devamı niteliğinde olan İskele Sahil Bandı 2. Etabına getirildi. Engelli rampası, engelli oyun grubu, engelli fitness aletleri, engelli WC ve engelli araç şarj istasyonu gibi her şeyi ile engellilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde planlanarak inşa edilen parkta özel vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın bazı bakanlıklardaki projelerin takibi için il dışında olduğundan dolayı verdiği direktifler doğrultusunda böyle bir program düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkan Vekili Sıracettin Ünlü, belediye olarak bugüne kadar hayata geçirdikleri tüm projelerinde engellileri gözetleyerek yapıldığını ifade etti. Engellilerin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmalarının tüm toplumu zenginleştireceğini dile getiren Başkan Vekili Ünlü, “3 Aralık tarihi, engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gündür” dedi.

Engelli vatandaşların diğer kişilerle aynı düzeyde haklara sahip olduklarının bilinciyle ve insan onuruna yakışır yaşam standartlarına ulaşmasına yönelik katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar yürütmenin temel görevleri olduğunu anlatan Ünlü, engelli vatandaşlarımıza eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması yerel yöneticiler olarak bizlerin asli görevidir” ifadelerini kullandı.

Engellilerin dışarıda daha kaliteli zaman geçirmeleri için belediye ekipleri tarafından belli günlerde evlerinden araçla alınarak 15 Temmuz Şehitler Parkı’na getirileceğini söyleyen Ünlü, “Burada tamamen onlar için dizayn edilen parkta görevliler nezaretinde eğlendikten sonra tekrar araçla evlerine götürülerek ailelerine teslim edilecek” şeklinde konuştu.

