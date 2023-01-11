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Tuşba Belediyesinden “Her Makama Bir Tanıdık İsim” haberiyle ilgili açıklama

11.01.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuşba Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında “Her Makama Bir Tanıdık İsim” başlığıyla yer alan haberlerdeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi

Tuşba Belediyesinden “Her Makama Bir Tanıdık İsim” haberiyle ilgili açıklama

Tuşba Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ’Her Makama Bir Tanıdık İsim’ başlığı ile çıkan ve Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman’ın akrabaları olduğu iddiasıyla yayınlanan, ancak gerçeği yansıtmayan, çamur at tutmazsa izi kalsın yaklaşımı ile hazırlanıp yayınlanan karalama haberi, başkanımızı ve başkanımızın şahsında Tuşba Belediyemizin kurumsal kimliğini hedef almıştır. Başkanımızı ve belediyemizi karalamaya yönelik olarak yayınlanan, ancak gerçekle ilgisi olmayan iddialarla ilgili olarak, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere bu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur” denildi.

Basının temel görevinin olaylar hakkında objektif ve tarafsız bir şekilde halkı aydınlatmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, yöneticileri ve kurumları da yeri geldiğinde varsa eksik ve yanlış işlemleri nedeniyle eleştirmek ve uyarmak, toplumun ortak sorunlarını ele almak ve paylaşmak olduğunun vurgulandığı açıklamanın devamında, “Basının görevini yaparken doğru ve tarafsız bir şekilde takipçilerine aktarmakta hiçbir sansür uygulaması ile karşı karşıya kalmaması, tamamen özgür olması gerekir. Ancak, gerçeği yansıtmayan iddiaların ve çarpıtılan bilgilerin, kamuoyunu yanıltacak şekilde haberlere konu edilmesi, sansasyon oluşturulması, kurumların ve temsilcilerinin karalanması ve itibarsızlaştırılmaya çalışılması basın özgürlüğü kapsamında olmayan faaliyetlerdir. Van’da ve Tuşba ilçemizin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki birçok şehirde Akman soyadı başta olmak üzere aynı soyadı taşıyan çok sayıda geniş ve büyük aileler yer almaktadır. ‘Van’ın AKP’li yöneticileri ile aynı soyadı taşıyan akrabalarının kentteki birçok kamu kurumunda görev yaptığı ortaya çıktı’ ifadeleri ile haber yapmak, Van’ın ve bölgemizin sosyolojik yapısını, toplumumuzun gerçeklerini bilmemenin sonucudur. Bu haberde ya bilgisizliğin ya da kasıt ve art niyetin olduğu, okuyan herkesin malumudur. Başkanımız Salih Akman ile ilişkilendirilmeye çalışılan ve haberde isimleri yer alan; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Şube Müdürü olduğu ileri sürülen İbrahim Akman’ın 24 Temmuz 2012 yılında Cezaevine İnfaz Koruma Memuru olarak atandığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olduğu belirtilen Sami Akman’ın 06 Temmuz 2007 tarihinde polis memuru olduğu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olduğu iddia edilen Zehra Akman’ın 3 Eylül 2013 tarihinde Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile atandığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olduğu ileri sürülen Ferhat Akman’ın 12 Ağustos 2021 tarihinde TUS sonucu asistan doktor olarak atandığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olduğu kaydedilen Nur Akman’ın 13 Ocak 2012 tarihinde Van YYÜ’ye öğretim üyesi olarak atandığı, Canik Çok Programlı Lisesi’nde öğretmen olduğu kaydedilen Muhammed Akif Akman’ın ise 11 Ekim 2016 tarihinde atandığı, Çatak Muhammed Said Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptığı bilinmektedir. Habere konu kişilerin, Başkanımız Salih Akman Mart 2019 seçimlerinden sonra Tuşba Belediye Başkanlığı görevine başlamasından yıllar önce, yayınlanan ilanlara yapılan başvuruları üzerine ilgili kurumların kuralları çerçevesinde atamaları yapıldığı görülmektedir. Ayrıca geniş bir aileye sahip olan Başkanımız Salih Akman ile aynı soy ismi taşıyan kişileri akrabası gibi göstererek karalamaya çalışmak, vicdana ve basın meslek ilkelerine uymayan, kamu vicdanını yaralayan beşinci kol faaliyetidir.

Başkanımızın ve belediyemizin faaliyetlerinin basın ve kamuoyu ile paylaşılmasının ardından yayınlanan böyle bir haber ile başarılı çalışmalarımızın gölgelenmeye çalışıldığı görülmektedir. Hiçbir güç halkımıza ve ilçemize hizmet etme şevkimizi kıramayacak, başarılı çalışmalarımızı sürdürmemizi engelleyemeyecektir. Başkanımızı karalamaya dönük, Belediyemizin kurumsal kimliğine zarar vermeyi amaçlayan iftiralarla dolu haberi yayınlayan yayın kuruluşları ve sorumluları hakkında hukuki süreçler başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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