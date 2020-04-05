Tuşba Belediyesinden pazar esnafı ile vatandaşlara maske ve eldiven

Van’ın Tuşba Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayınlanmasının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde esnaf ile vatandaşlara eldiven ve maske dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bilgilendirme, dezenfekte, yol süpürme ve yıkama, market ve pazar denetimleri gibi birçok alanda çalışma yürütülürken, korona virüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşlar da pazar yeri ve marketlere maske takmadan giremiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayınlanmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Tuşba’da da pazar yerleri ve marketlerde önlemler uygulanmaya başlandı. Tuşba Belediyesi ekipleri, Abdurrahmangazi ve Seyrantepe mahallelerinde kurulan ‘Pazar Pazarları’nda esnaf ile vatandaşlara maske ile eldiven dağıtırken, vatandaşların pazarlarda seçerek ürün alma alışverişine de izin vermiyor.

Pazar alanının belli yerlerinde Tuşba Belediyesi tarafında asılan yönlendirme tabelaların ışığında giriş ve çıkışlar tek yönden yapılırken, yine belediye tarafından hazırlanan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından açıklanan uyulması gereken 14 hijyen kuralının yer aldığı büyük tabelalar bırakıldı. Bariyerlerle çevrilen pazar girişte belediye ekipleri, tarafından pazar esnafı ile gelen vatandaşlara eldiven ile maske dağıtıldı. Sosyal mesafeyi koruyarak pazar esnafına ‘hayırlı işler’ dileyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayınlanmasının ardından tüm semt pazarlarının giriş ve çıkışlarını tek taraflı yaptıklarını kaydetti. Tüm çalışmalarını bakanlıkların yayınladığı genelgeler çerçevesinde yürüttüklerini kaydeden Başkan Akman, “Buna çok dikkat etmekteyiz. Tuşba Belediyesi olarak esnafımızın tümüne eldiven ve maske dağıtımı yapıyoruz. Alınan tüm kararlara harfiyen uyumaya dikkat ediyoruz. Tedbiri elden bırakmıyoruz” şeklinde konuştu.

