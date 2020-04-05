YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tuşba Belediyesinden temizlik seferberliği

Tuşba Belediyesinden temizlik seferberliği

VAN HABERLERİ  | 05.04.2020 12:52 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin dört bir yanında yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.Tuşba Belediyesi ekipleri, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 10 merkez mahalle ile halkın ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yol süpürme, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapıyor.

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin dört bir yanında yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.
Tuşba Belediyesi ekipleri, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 10 merkez mahalle ile halkın ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yol süpürme, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Pazar günü olması münasebetiyle iş yerlerinin kapalı oluşunu fırsat olarak değerlendiren Tuşba Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi’ne girerek 4 koldan yol yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı.
Çalışmaların gece gündüz hummalı bir şekilde ve titizlikle sürdüğünü belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Korona virüs tehdidinin başladığı ilk andan itibaren oluşturduğumuz ekiplerle ilçemizdeki tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı, banka şubelerimizi, 67 mahallemizde bulunan cami, taziye evleri ile Kur’an kursları ve halkın ortak alanlarını dezenfekte ettik. 10 merkez mahallemizin tüm cadde ve sokaklarını sıra ile yıkayarak geliyoruz. Bugün de tüm ekiplerimiz sanayi sitemizi baştan sona tazyikli su ile yıkıyorlar” dedi
Tuşba Belediyesinin tüm birimleriyle işinin başında olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette ki bu salgın hastalıkla en büyük mücadele hem sosyal mesafeyi korumak hem de kendimizi izole ederek evde kalmaktan geçer. Bizler her zaman tedbirlerin en önemlisi olan ‘Evde Kal’ çağrımızı yineliyoruz. Çalışmalarımızı da bu kurallara uyarak yürütüyoruz. Rabbimden tüm hemşehrilerime sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Van Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:38
Öğle
12:14
İkindi
15:50
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim

Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.