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Tuşba Belediyesinin hizmet binası basına tanıtıldı

VAN HABERLERİ  | 21.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Tuşba Belediyesinin yeni hizmet binası basına tanıtıldı.Van-Erciş kara yolu üzerinde yapılan yeni hizmet binasını tanıtmak amacıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gazetecilere açıklamalarda bulunda.

Van’ın merkez Tuşba Belediyesinin yeni hizmet binası basına tanıtıldı.
Van-Erciş kara yolu üzerinde yapılan yeni hizmet binasını tanıtmak amacıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gazetecilere açıklamalarda bulunda. Yeni hizmet binasının 2 bin 300 metrekare taban alanına sahip olduğunu dile getiren Akman, “Binamızın toplam alanı 12 bin 370 metrekare olup, yüksekliği 25 metredir. Bununla birlikte hizmet binamız; bodrum, zemin, çatı katı ve ofis katları ile birlikte toplam 6 kattan oluşmaktadır. İlçemizin estetiğine değer katacak olan ve kullanım yönünden akıllı bina olma özelliği taşıyan hizmet binamızda; hizmet birimleri, çalışma ofisleri, meclis salonu, yemekhane, mescit ve sığınak bulunmaktadır” dedi.
Yeni hizmet binasının ısıtma ve iklimlendirme sisteminin son teknolojiye göre tasarlandığını belirten Akman, “Bölgemizdeki hava şartları nedeni ile tüm dış etkenlere karşı ısıtma ve yalıtım sistemi kullanılmıştır. 20 dönümlük peyzaj alanına sahip hizmet binamızın alanı, Tuşba’nın ilk kent meydanı olma özelliği taşımaktadır. Büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan hizmet binamızın ortalama olarak 40 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği öngörülüyor. Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlanmış olan binamız, bu yönüyle Van’ın ilk Selçuklu mimarisi tarzında yapılan kurumu oldu” ifadelerini kullandı.
Tuşba Belediyesi yeni hizmet binasının 31 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van ziyareti sırasında açılışının yapılacağını vurgulayan Akman, yeni hizmet binasının Van’a ve Van halkına hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından Başkan Akman, gazetecilerle birlikte yeni hizmet binasını gezdi.

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