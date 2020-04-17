YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tuşba’da ‘halk ekmek’ dağıtımı mobil ekiplerle yapılacak

Tuşba’da ‘halk ekmek’ dağıtımı mobil ekiplerle yapılacak

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 10’u merkez 67 mahallede 8 mobil ekiple ‘Mavi Tuşba Halk Ekmek’ servisi yapacak.Korona virüs salgını nedeniyle Van’ın da aralarında bulunduğu 30’u büyükşehir 31 kentte ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Tuşba’da ‘halk ekmek’ dağıtımı mobil ekiplerle yapılacak

Van’ın Tuşba Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 10’u merkez 67 mahallede 8 mobil ekiple ‘Mavi Tuşba Halk Ekmek’ servisi yapacak.
Korona virüs salgını nedeniyle Van’ın da aralarında bulunduğu 30’u büyükşehir 31 kentte ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tuşba Belediyesi, bu gece 00.00’da başlayıp pazar gecesi 00.00’da sona erecek yasaktan Tuşbalıların en az seviyede etkilenmesi için bir dizi önlem aldı. Zabıta ve temizlik hizmetlerini yürüten personelin görevinin başında olacağını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, halkın can ve mal güvenliğinin devletin koruması altında olduğunu ve bu konuda hiç kimsenin endişe etmesine gerek olmadığını dile getirdi.

‘Mavi Tuşba Halk Ekmek’ vatandaşın kapısına götürülecek
Halkın uygulanan yasağa uymaları ve dışarı çıkmamaları gerektiğini de dile getiren Başkan Akman, merkez 10 mahallede bulunan 18 Mavi Tuşba Halk Ekmek büfesinin 2 gün boyunca kapalı olacağını, ancak bunun yerine Tuşba Belediyesi logosu ile giydirilmiş 4 adet mobil araç ile mahallelerde ekmek dağıtımı yapılacağını dile getirdi. Ayrıca kırsal kesimlerde bulunan 57 mahallede de eskiden olduğu gibi yine 4 mobil araç ile halk ekmeğin götürülerek vatandaşa kapıdan teslim edileceğini söyleyen Başkan Akman, “Kıymetli hemşehrilerim, Tuşba Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Mavi Kent Halk Ekmek, iki gün boyunca tam kapasite ile çalışarak ürettiği ekmeği mahallelere götürülerek halkımıza ulaştıracak. Lütfen panik yapmayın, endişe etmenize gerek yok, uygulanan sokağa çıkma yasağı hepimizin sağlığı içindir. Yasağa uyarak hem kendi sağlığımızı hem de yakınlarımızın sağlığını koruyalım. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

8 mobil ekip 67 mahallede ekmek dağıtımı yapacak
Mavi Tuşba Halk Ekmeğin, 2 gün boyunca vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalışacağını da dile getiren Başkan Akman, “Vatandaşlarımıza servis araçlarımızla sokak sokak ekmek dağıtımını yapacağız. Vatandaşlarımız sağlığı için evde kalsın. Halkımızı iki gün hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Ekmek konusunda özellikle hiçbir ihtiyaçları olmayacak. Mahallelerde ekmek dağıtımı yapmak için 4’ü merkez mahallelerde olmak üzere 8 araç görevlendirdik. Ekiplerimiz, 67 mahallemizde ekmeği götürerek kapıda vatandaşlarımıza teslim edecek” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Van Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:21
Öğle
12:11
İkindi
15:53
Akşam
18:52
Yatsı
20:14

Van Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının 102. yılı

Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının 102. yılı

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.