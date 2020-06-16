YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tuşba’da LGS hazırlığı

Tuşba’da LGS hazırlığı

VAN HABERLERİ  | 16.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ortaokul müdürlerine yönelik seminer düzenledi.Korona virüs tedbirleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan Liselere Geçiş Sınavını (LGS) 20 Haziran tarihine ertelemişti.

Tuşba’da LGS hazırlığı

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ortaokul müdürlerine yönelik seminer düzenledi.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan Liselere Geçiş Sınavını (LGS) 20 Haziran tarihine ertelemişti. 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel bir okulun çok amaçlı salonunda ortaokul müdürlerine yönelik seminer düzenlendi. Seminere Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Zakir Taşkın ve Mehmet Kızıldeniz, İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve ortaokul müdürleri katıldı.
Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, “20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı için öğretmen görevlendirmelerimiz tamamlandı, araç görevlendirmelerimiz tamamlandı, özel durumu olan öğrencilerimiz belirlendi ve bildirildi. Biz süreci başından itibaren kurallarına uygun olarak yürüttük ve tamamladık. Biz sizlerle daha önce de dört oturumlu değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yaptık ve yine bugün de sınav ile alakalı teknik bilgilendirmeler yapılacak. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi.
Daha sonra Tuşba İlçe Şube Müdürü Mehmet Kızıldeniz tarafından konu ile ilgili katılımcılara slayt eşliğinde bilgiler verildi.

Tuşba’da LGS hazırlığı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Van Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:07
Akşam
19:40
Yatsı
21:22

Van Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum üretimini inceledi

Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum üretimini inceledi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.