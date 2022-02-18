TÜSEB'den sağlıkta bilimsel Ar-Ge projelerine destek

BURCU ÇALIK - Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, bu yıl doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin de yürütücü olarak yer alabileceği, aşıdan kansere, yapay zekadan kronik hastalıklara uzanan farklı alanlardaki bilimsel Ar-Ge projelerine destek vereceklerini bildirdi.

Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜSEB olarak sağlık bilim ve teknolojilerinin geliştirilmesine odaklandıklarını, fikirden ürüne uzanan uçtan uca destek mekanizmalarıyla sağlıkta Ar-Ge ekosistemine katkı sağladıklarını söyledi.

Bugünün biliminin yarının teknolojisi olacağına dikkati çeken Akdoğan, "Sağlık alanında yerlileşmenin ehemmiyetinin farkındalığıyla bilim insanlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda sağlıkta farklı bilimsel alanlarda proje başvurusunun yapılabileceği 2022 yılı yeni destek programlarımızı yayınladık." ifadelerini kullandı.

Destek programları hakkında bilgi veren Akdoğan, "Yeni proje destek programlarının ilki olan A Grubu Proje Destek programı olarak kodladığımız 'Acil Ar-Ge Proje Çağrısı' özellikle araştırmaları esnasında kısmi ve hızlı desteğe ihtiyaç duyan araştırmacılarımıza yönelik. Doktora veya tıpta uzmanlık öğrencilerimizin de yürütücü olabileceği bu destek programımıza yıl boyunca başvuru yapılabilecek." diye konuştu.

- Sağlıkta bilimsel araştırmalara 800 bin liraya kadar destek

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Akdoğan, "A Grubu destek programının yanı sıra bir basamak üstte yer alan 800 bin lira üst limitli, süresi en fazla 2 yıl olan B Grubu Proje Destek programı devreye alındı. Sağlıkta temel bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla açılan B Grubu Proje Destek programı olarak kodladığımız 'Ar-Ge Proje Çağrısı' başvuru kabul etmeye başladı." dedi.

- Klinik Araştırmalar Çağrısı için yıl boyunca başvuru alınacak

Daha önce yerli aşı TURKOVAC'ın gelişiminde önemli bir mekanizma olduğu bilinen klinik araştırma desteklerine de değinen Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilimsel bilginin ürüne dönüşmesi noktasında son derece kritik basamak olan klinik araştırmalar alanında, TÜSEB, geçen sene olduğu gibi yıl boyunca başvuru kabul edecek. '2022 TÜSEB Klinik Araştırmalar' çağrı programı kapsamında yerli sağlık teknolojilerinin faz çalışmaları desteklenecek. TÜSEB olarak hedefimiz, tek odak alanımız olan sağlık bilim ve teknolojilerinin geliştirilmesinde araştırmacılarımızla beraber fikirden ürüne giden süreçte hem bir ara yüz olmak hem de dinamik ve etkin çıktı üretebilen bir ekosistem oluşturmak."

- 22 alanda araştırma ve geliştirme projeleri desteklenecek

TÜSEB'in yeni destek programlarından ilki olan A Grubu Proje Destekleri için üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri başvuruda bulunabilecek. Doktora ve tıpta uzmanlık öğrenimine devam eden araştırmacılar da destekten faydalanacak.

Toplam 22 farklı alanda araştırma ve geliştirme projelerine destek vermek amacıyla açılan, 100 bin lira üst limitli proje destek çağrısına yıl boyunca başvuru kabul edilecek. Bu destekle Ar-Ge faaliyetlerinin çok daha erken dönemde yeterli bütçeyle başlamasına imkan sağlanması ve yurt çapında sağlık araştırmacı yelpazesinin genişletilmesi amaçlanıyor.

B Grubu Ar-Ge Proje Destekleri ise yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri tarafından yürütülecek çalışmaları kapsıyor.

Başvuru yapılabilecek öncelikli Ar-Ge alanları içerisinde anne, çocuk ve ergen sağlığı, aşı, beyin bilgisayar arayüzleri, biyoinformatik, biyomalzeme, biyoteknoloji, halk sağlığı ve kronik hastalıklar, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, giyilebilir sağlık teknolojileri, ilaç, kanser, yapay organ, tanı kiti ve nörobilim yer alıyor.

- Lisansüstü öğrencilerinin bursiyer ücretleri iyileştirildi

Öte yandan TÜSEB destekli Ar-Ge projelerinde görev alacak lisansüstü öğrencilerinin bursiyer ücretlerinde de bu yıl iyileştirmeler yapıldı. Bu uygulamayla sağlık Ar-Ge ekosisteminin yurt çapında yaygınlaşması, araştırmacıların projelerde görev alması için teşvik edilmesi amaçlandı.

TÜSEB, 2022'nin ilk çeyreğinde yeni proje desteklerini de yayımlamaya devam edecek.

Proje desteklerine başvurular elektronik ortamda alınacak. Başvuru kriterleriyle ilgili detaylara "https://tbys.tuseb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabilecek.

