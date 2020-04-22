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Tut ve Samsat’a kapalı spor salonu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman’ın Tut ve Samsat ilçelerine 250 seyircili kapalı spor salonu yapılmasıyla ilgili ödenek çıktı.AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman genelinde gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayacak modern tesislerden yararlanabilmesi için çaba sarf etmeye devam ettiklerini kaydetti.Aydın açıklamasında, “Adıyaman’ı her konuda olduğu gibi spor alanında da çok daha ileriye taşımak için gayret ediyoruz.

Tut ve Samsat’a kapalı spor salonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman’ın Tut ve Samsat ilçelerine 250 seyircili kapalı spor salonu yapılmasıyla ilgili ödenek çıktı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman genelinde gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayacak modern tesislerden yararlanabilmesi için çaba sarf etmeye devam ettiklerini kaydetti.
Aydın açıklamasında, “Adıyaman’ı her konuda olduğu gibi spor alanında da çok daha ileriye taşımak için gayret ediyoruz. Bu kentin insanına, gencine ve çocuklarına modern tesisler kazandırmak, yarım kalan spor yatırımlarının da tamamlanarak hizmete sunulması ve Adıyaman’da 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesine imkan sağlamak istiyoruz.
Bugüne kadar spor yatırımları konusunda Adıyaman’a birçok spor tesisi kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Bugün itibariyle de, Tut ve Samsat ilçelerimize yapılacak olan ‘Tip 250 Seyircili Spor Salonu’ müjdesini hemşerilerimle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Proje maliyeti 4.800.000,00 TL olacak olan bu modern tesislerin Adıyaman’ımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın diğer yatırımları ile ilgi ise Aydın, “Diğer taraftan bakım onarımı tamamlanan, yenilenen il ve ilçe spor tesislerimizde de çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Toplam maliyeti 2.499.170 TL olan bu yenileme çalışmaları kapsamında, Altınşehir Futbol Sahası Sentetik Çim Yenilenmesi, Kahta Futbol Sahası Sentetik Çim Yenilenmesi,
Gölbaşı İlçe Spor Salonu çatı Onarımı, Samsat İlçe Futbol Sahası Çevre Düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Gençlik ve Spor alanında yapılan hizmetler, tamamlanan projeler ve faaliyete geçen tesislerle de durmadan yolumuza devam etmekteyiz. En modern şartlarda ilimize ve gençliğimize kazandırılan bu hizmetlerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diler, yapılan bu çalışmalarda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, milletvekili arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

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