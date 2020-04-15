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Tutaş: “Elazığ’da olan futbolcularımızla çalışmalarımız başladı”

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyespor’un sosyal mesafe kurallarına uyularak kentte bulunan 8 futbolcu ve il dışında olanlarla da video konferans yöntemi ile çalışmalara başladığı bildirildi.TFF 3.

Tutaş: “Elazığ’da olan futbolcularımızla çalışmalarımız başladı”

Elazığ Belediyespor’un sosyal mesafe kurallarına uyularak kentte bulunan 8 futbolcu ve il dışında olanlarla da video konferans yöntemi ile çalışmalara başladığı bildirildi.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor, Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ligler için çalışmalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak başlattı. Teknik Direktör Alaattin Tutaş, sosyal mesafe kuralları ve önlemler alınarak kentte olan 8 futbolcuyla çalışmalara start verdiklerini aktardı.Tutaş il dışında olan futbolcularla ise video konferans yöntemi ile çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.
Virüsle mücadeleye devam ettiklerini aktaran Teknik Direktör Tutaş, “Kulübümüz her türlü tedbiri korona virüs salgınına karşı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği takvime göre maçlarımıza çıkacağız. Hayat devam ediyor ve bu beladan da devletimizin aldığı tedbirlerle tez zamanda kurtulacağız. Tahminimce liglerimiz Haziran ayı yada Mayıs sonunda başlatılacaktır. Biz takvimin belirlenmesini beklemeden Elazığ’da bulunan 8 futbolcumuzla sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarımıza start verdik. Yine il dışında olan futbolcularımıza video konferans yöntemiyle bağlanarak antrenman programlarını organize ediyoruz. Dualarımız ve dileğimiz bir an önce bu salgının ülkemiz coğrafyasından silinmesi. Yeniden özlediğimiz günlere sevdiklerimizle kavuşmamız, sahalara dönmemiz temennimiz”dedi.

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