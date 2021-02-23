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Tutşi, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemede bulundu

23.02.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili teknik personelden bilgi aldı.DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcıları Fatih Yürük ve Selçuk Gördük, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisini ziyaret ederek yapılacak çalışmalarla ilgili teknik personelle istişarede bulundu.DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, Genel Müdür Yardımcıları ile birlikte otomasyon odası, laboratuvar ve tesisin diğer ünitelerindeki çalışmaları inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili teknik personelden bilgi aldı.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcıları Fatih Yürük ve Selçuk Gördük, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisini ziyaret ederek yapılacak çalışmalarla ilgili teknik personelle istişarede bulundu.
DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, Genel Müdür Yardımcıları ile birlikte otomasyon odası, laboratuvar ve tesisin diğer ünitelerindeki çalışmaları inceledi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisinin DİSKİ tarafından işletildiğini anımsatan Tutşi, Ergani İçme ve Arıtma Suyu Tesisi ile Dicle Barajından gelen suların arıtılarak vatandaşlara sunulduğunu ifade etti.

"Proje Ergani’nin 2045’e kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak"
Ergani’nin yıllık içme suyu ihtiyacının 10 milyon metreküp olduğunu belirten Tutşi , “Proje bedeli 126 milyon lira bu tesis sayesinde Ergani ve mahalleleri 16 milyon metreküp içme suyuna kavuşacak ve 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce açılışı gerçekleştirilen tesis, günlük 42 bin 500 metreküplük arıtma kapasitesiyle Ergani ilçesi ve Çavlı, Şölen, Koruköy, Gürünlü, Özbilek, Bademli, Bahçeköy, Deringöze, Gözekaya mahallelerine hizmet vermeye başladı.
Ergani pompa istasyonu 6 asıl 2 yedek olmak üzere toplam 8 pompadan oluşuyor. 14 kilometre terfi hattı, 10kilometre isale hattı olmak üzere 24 kilometre uzaktaki Dicle Barajından su temin ediliyor. Fiziksel ve kimyasal arıtmanın yapıldığı tesis, havalandırma, yavaş karıştırıcı, hızlı karıştırıcı, filtre klor temas tankı ve kimya ünitelerinden oluşuyor.

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