Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil gözyaşlarını tutamadı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah pek çok ünlü isim gözaltına alındı.

Yasa dışı bahise teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil adliyede gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Babasının savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini öğrenen Sezin Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan, avukatları ile konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır