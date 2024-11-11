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  4. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil gözyaşlarını tutamadı!

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil gözyaşlarını tutamadı!

11.11.2024 18:44
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11.11.2024 18:44
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Aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında yasa dışı bahisten soruşturma başlatılmıştı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil gözyaşlarına hakim olamadı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah pek çok ünlü isim gözaltına alındı.

Yasa dışı bahise teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil adliyede gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Babasının savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini öğrenen Sezin Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan, avukatları ile konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis cezası
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