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Tütün iskelelerinde korkutan yangın

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.10.2020 12:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, tütün iskelelerinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesinde Abuzer Ş., ile Yusuf G’ye ait tütün iskelelerinde henüz tespit edilemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.

Tütün iskelelerinde korkutan yangın

Adıyaman’da, tütün iskelelerinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesinde Abuzer Ş., ile Yusuf G’ye ait tütün iskelelerinde henüz tespit edilemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken iskelede bulunan tütünler küle döndü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Tütün iskelelerinde korkutan yangın

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