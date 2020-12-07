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Tütün ve telefon kaçakçılarına 3 farklı operasyon

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.12.2020 17:34 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlara karşı yaptığı çalışmalar neticesinde tütün mamulleri kaçakçılığı önlenmesine yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlara karşı yaptığı çalışmalar neticesinde tütün mamulleri kaçakçılığı önlenmesine yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 3 şahıs yakalanırken, çok sayıda sigara, cep telefonu aksesuarı ve cep telefonları ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında Denizli genelinde tütün ve tütün mamulleri ile eşya kaçakçılığı ile ilgili olayların önlenmesi amaçlı 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 3 şahıs yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Operasyon neticesinde, bin 280 paket kaçak sigara, 13 adet elektronik sigara, bin 312 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve 14 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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