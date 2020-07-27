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Tütüncü, Duacı’daki yol çalışmasını inceledi

ANTALYA HABERLERİ  | 27.07.2020 14:31 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi’ni Masa Dağı’ndan şehir merkezine bağlayan yolun devam eden çalışmalarını inceledi.Duacı Mahallesi’ni Masa Dağı’ndan şehir merkezine bağlayan yol çalışmalarını inceleyen Başkan Tütüncü, Fen İşleri Müdürü Ali Arslan’dan bilgi aldı, ekiplere de, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duacı Mahallesi’ni Masa Dağı’ndan şehir merkezine bağlayan yolun devam eden çalışmalarını inceledi.
Duacı Mahallesi’ni Masa Dağı’ndan şehir merkezine bağlayan yol çalışmalarını inceleyen Başkan Tütüncü, Fen İşleri Müdürü Ali Arslan’dan bilgi aldı, ekiplere de, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Tütüncü, Duacı Mahallesi ile Antalya’yı kuş bakışı gören Masa Dağı’nın belediyesinin sunduğu hizmetlerle daha konforlu bir yaşama koştuğunu söyledi.

“Antalya için alternatif bir yol olacak”
Duacı’yı Masa Dağına bağlayan yolu hizmete kazandırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Bu yol aslında 10 yıl önce bizim dönemimizde açtığımız bir yoldu. Ancak geçen yıllar içerisinde hem Duacı gelişti, hem de Masa Dağı gelişti. Hemşerilerimizin Masa Dağı’na ve Duacı’ya şehir merkezinden gelişleri ve gidişleri yoğunlaşınca bu bölgede trafik arttı. Dolayısıyla geniş bir yola ihtiyaç duyuluyordu. İşte hem Masa Dağı’nı Duacı ya bağlayalım, hem de Duacı’yı şehre bağlayalım, hem de şehir içi trafiğine alternatif bir ortam sağlayalım, imkan meydana getirelim, düşüncesiyle böylesi güzel bir yolu açtık, rehabilite ettik. Ekiplerimiz büyük bir heyecanla çalışıyorlar, onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte nice yollar açmaya devam edeceğiz “ diye konuştu.
Duacı Mahallesi’ni Masa Dağı’ndan şehir merkezine bağlayan 2 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yol çalışmaları kapsamında 2 bin 864 ton pmt, 5 bin 800 ton binder döküldü, 6 bin ton sıcak asfalt serildi.

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