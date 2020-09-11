Tuvalette otururken hangi pozisyonu seçmemiz gerekir?

Alafranga ve alaturka; hangi tuvalet türünün daha sağlıklı olduğu yıllardır tartışılıyor. Kimileri rahatlığından, kimileri alışkanlıktan, kimileri de temizlikten dolayı bu iki tip tuvaletten birini tercih ediyor. Peki, sağlıklı olan oturma şekli hangisi? Hangi tuvalet tipi anatomik olarak tuvalet ihtiyacımızı en uygun biçimde karşılamaya uygun?

ÇÖMELME

Araştırmaya göre çömelme, tuvaletteyken yapılacak en iyi pozisyondur.

OTURMAK VE ÖNE EĞİLMEK

Kullanılan açıya bağlı olarak öne eğilmek en iyi fikir olmayabilir. Nihayetinde, otursanız da oturmasanız da, uygun bağırsak pozisyonu diye bir şey vardır. Eğer "daha zayıf" iseniz, dirsekleriniz dizlerinize değene kadar sonuna kadar eğilin. Bu pozisyonda, aslında çömelme açısını yeniden oluşturabilirsiniz.

GERİYE YASLANMAK

Bu çalışmanın tavsiyelerine uyarsak, çömelmenin tuvalete gitmenin en doğru yolu olduğunu belirtirsek, o zaman oturmak ve geriye yaslanmak belki de kötü bir fikirdir. Bu durumda puborektalis kası ile rektum arasında oluşturulan açı daha fazla efor gerektirir. Yani yanlış bir oturma biçimi diyebiliriz.