Tuvalette otururken hangi pozisyonu seçmemiz gerekir?

Alafranga ve alaturka; hangi tuvalet türünün daha sağlıklı olduğu yıllardır tartışılıyor. Kimileri rahatlığından, kimileri alışkanlıktan, kimileri de temizlikten dolayı bu iki tip tuvaletten birini tercih ediyor. Peki, sağlıklı olan oturma şekli hangisi? Hangi tuvalet tipi anatomik olarak tuvalet ihtiyacımızı en uygun biçimde karşılamaya uygun?
Araştırmaya göre çömelme, tuvaletteyken yapılacak en iyi pozisyondur.
Kullanılan açıya bağlı olarak öne eğilmek en iyi fikir olmayabilir. Nihayetinde, otursanız da oturmasanız da, uygun bağırsak pozisyonu diye bir şey vardır. Eğer "daha zayıf" iseniz, dirsekleriniz dizlerinize değene kadar sonuna kadar eğilin. Bu pozisyonda, aslında çömelme açısını yeniden oluşturabilirsiniz.
Bu çalışmanın tavsiyelerine uyarsak, çömelmenin tuvalete gitmenin en doğru yolu olduğunu belirtirsek, o zaman oturmak ve geriye yaslanmak belki de kötü bir fikirdir. Bu durumda puborektalis kası ile rektum arasında oluşturulan açı daha fazla efor gerektirir. Yani yanlış bir oturma biçimi diyebiliriz.
Bu, tuvalete gitmenin en rahat yolu değil. Çömelme pozisyonunu gerçekleştiremezsenşz bu pozisyon sizi banyoda daha uzun süre kalmaya veya hatta kendinizi zorlamaya zorlayabilir ki bu da çok iyi değildir.
Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı alaturka tuvaleti kullanamayan ya da rahatlığı, pratikliği ve temizliğinden dolayı alafranga tuvaleti tercih edenler ne yapabilir? Çözümü çok basit. Tuvalete oturduktan sonra ayaklarınızın altına alacağınız bir tabure yardımıyla çömelir pozisyon alabilir, böylece alafranga tuvaletlerde de anatominize uygun olarak tuvalet ihtiyacınızı giderebilirsiniz.
Doğru tuvalet pozisyonu, dışkıyı kolayca bırakmanıza izin verdiği için önemlidir. Yapılan bir araştırmada Belçikalı bilim insanları, bağırsak mikroplarının sinir sisteminizi etkileyebileceğini ve böylece ruh halinizi etkileyebileceğini kanıtladı. Akıl sağlığı ile bakteriler arasındaki bağlantının ne olduğu belirsizliğini koruyor. Ancak doğru görünen şey, banyoda yanlış pozisyonda oturmanın neden olabileceği bağırsak bakterilerindeki dengesizliğin kronik rahatsızlıklara neden olabileceğidir.
Çömelerek tuvalet ihtiyacını gidermek sadece sindirim sistemi için değil, boşaltım sisteminizin sağlığı için de faydalı. Çömelir pozisyonda idrar torbası üzerine baskı oluşarak idrarın tam olarak boşaltılması sağlanır. İdrar torbasının tam boşaltılmaması da idrar yolları enfeksiyonu gibi iltihaplanmalara neden olabilir.
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