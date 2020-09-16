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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Halil Sezai’nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.09.2020 19:49 | Son Güncelleme

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i ziyaret etti.Tuzla’da Şarkıcı Halil Sezai komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp etmişti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i ziyaret etti.
Tuzla’da Şarkıcı Halil Sezai komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp etmişti. Sezai tarafından yaşlı adamın darp edilmesi güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşanan darp olayı büyük tepki topladı. Konuyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şarkıcı Halil Sezai ifadesi alınmak üzere Anadolu Adliyesi’ne çağrıldı.

Tuzla Belediye Başkanından ziyaret
Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç’i Tuzla Belediye Başkanı ziyaret etti. Meriç’i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı konu hakkında bilgi aldı.

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