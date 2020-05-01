YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla Belediyesi ilçeyi dezenfekte edip çiçeklendiriyor

Tuzla Belediyesi ilçeyi dezenfekte edip çiçeklendiriyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.05.2020 15:25 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren Tuzla Belediyesi tarafından bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden devam ederken, diğer taraftan ilçenin parklarında, yeşil alanlarında, cadde ve sokaklarında yenileme ve çiçeklendirme çalışmaları sürdürülüyor.Halkın normal yaşantısına bir an önce dönmesi gayretiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ‘Evde Kal’ çağrısına uyan halka teşekkür etti.

Covid-19 salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren Tuzla Belediyesi tarafından bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden devam ederken, diğer taraftan ilçenin parklarında, yeşil alanlarında, cadde ve sokaklarında yenileme ve çiçeklendirme çalışmaları sürdürülüyor.
Halkın normal yaşantısına bir an önce dönmesi gayretiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ‘Evde Kal’ çağrısına uyan halka teşekkür etti. Başkan Yazıcı, bu süre zarfında yürütülen çalışmalarla ilgili şunları söyledi:
“Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ‘evde kal’ çağrıları etkisini gösterdi. Halkımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları sonucu salgının yayılım hızı düştü. Yeniden buluşacağımız güzel günlerin yakın olduğu görülüyor. Ancak halkımızın yetkililerden yapılan tüm uyarılara zafiyet göstermeden uyması bu günlere bir an önce ulaşmamız açısından büyük önem arz ediyor. Bizler için çalışan birileri var. Vatandaşlarımız evde kalarak bizlere destek verirken, sağlığımız için canla başla çalışan, büyüklerimizin gereksinimlerini karşılayan, ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştıran, şehri ilaçlayan, temizleyen, denetleyen ve güvenliğimizi sağlayan birileri var. Şehrimiz ve ülkemiz için canla başla çalışan emekçi kardeşlerimizin de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlu olsun. Biz Tuzla Belediyesi olarak halkımız her gün sokaktaymış gibi ilçemizi temiz ve bakımlı tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Parklarımızın eksiklerini yeniliyor, diktiğimiz çiçeklerle yollarımızı ve mahallelerimizi güzelleştiriyoruz. Güzel günlerde mutluluklarımızı paylaşıp özlem gidereceğimiz şehrimizin çehresini vatandaşlarımız için güzelleştirmeye devam ediyoruz. Halkımızın dışarı çıktığında hiçbir rahatsızlıkla karşılaşmadan özlediği günlerin tadını çıkarması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:07
Yatsı
21:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Görme engellilerin tecavüz davası

Görme engellilerin tecavüz davası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.