YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla’da amfi tiyatroda çocuk neşesi

Tuzla’da amfi tiyatroda çocuk neşesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.07.2020 09:16 | Son Güncelleme

Tuzla’da kültür sanat etkinlikleri yeni normal dönemde de devam ediyor.

Tuzla’da kültür sanat etkinlikleri yeni normal dönemde de devam ediyor. “Keloğlan’ın Kayıp Eşeği” isimli çocuk oyunu, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı Amfi Tiyatro’da izleyici ile buluştu. Çocukların büyük bir heyecanla izlediği tiyatro gösterileri ilerleyen günlerde yeni oyunlarla sahnelenmeye devam edecek.
Yeni normal sürecinde alınan kararlar gereğince, açık havada yapılan etkinliklerde de gerekli önlemler hassasiyetle alınmaya devam ediliyor. Tuzla Belediyesi’nin yaz akşamları için düzenlediği çocuk tiyatrosu özel etkinliğinde izleyiciler için amfi tiyatroda sosyal mesafe ayarlandı, girişte tüm misafirlerin tek tek ateş ölçümleri yapıldı ve izleyicilerin keyifle tiyatro izlemesi için gereken tüm önlemler alındı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Zorlu süreçten geçtiğimiz bu günlerde sosyal ve kültürel faaliyetler ile mesafeli de olsa bir araya gelebiliyoruz. Yeni normalleşme süreci kapsamında kültür sanat faaliyetlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Bu süreci hep birlikte kişisel tedbirlerimizi de alarak birbirimizi koruyarak atlatacağız. Hemşehrilerimiz ile ilçemizde kültür ve sanat etkinliklerimizi kesintisiz sürdürmek için gerekli tedbirleri alarak etkinliklerimizi yaz boyunca sürdüreceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum” dedi.
Tuzla Belediyesi yeni normal döneminde de kültür ve sanat çalışmalarıyla sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:34
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.