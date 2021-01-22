YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla’da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti

Tuzla’da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti

22.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yatalak ve bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı desteği veriliyor.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yatalak ve bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı desteği veriliyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında teslim edilen hasta yatağının bakımları da yapılıyor.
Tuzla’da ulaşılamayan ve konuşulamayan hiçbir vatandaş kalmaması için çalışmalar yapan Tuzla Belediyesi, yatalak ve bakıma muhtaç hastaları da unutmuyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, hastaların hasta yataklarını evlerine kadar giderek montajını yapıyor. Ayrıca bakımlarını da yapıyor. Yatalak ve bakıma muhtaç hastalar Tuzla Belediyesi Beyaz Masa’yı arayarak kayıtlarını oluşturuyorlar. Kayıt oluşmasının ardından ekipler, hastanın evine giderek korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere dikkat ederek teslimatı yapıyor. Teslimat sırasında hasta yatağının nasıl kullanılacağı da tarif ediliyor.

“Başvurudan bir iki gün sonra iletiyoruz”
Gönül Elleri Çarşısı Büro Sorumlusu Özge Coşkun “İhtiyaç sahibi hasta yakınımız, hastasının sağlık raporu ile Tuzla Belediyesi Beyaz Masa’ya başvuru yapıyorlar. Daha sonra gerekli değerlendirmeler sonucunda sevkiyat ekipleri tarafından yardımları adreslere ulaştırılıyor. Arkadaşlarımız maske ve eldivenleri ile ihtiyaç sahibi ailelerimize teslimat yapıyorlar. Başvuru sonrasında bir iki gün içerisinde hasta yatağını teslim ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:21
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde ilk doz aşılar yapıldı

Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde ilk doz aşılar yapıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 169'uncu şubesi İstinye'de açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 169'uncu şubesi İstinye'de açıldı

LG'den öğrencilere "LG XBOOM" önerisi

LG'den öğrencilere "LG XBOOM" önerisi

Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Amazon Türkiye'de cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50'ye varan indirim

Amazon Türkiye'de cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50'ye varan indirim

Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.