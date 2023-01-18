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  4. Tuzla'da bankadan çıkan kişileri gasbeden 2 zanlı yakalandı

Tuzla'da bankadan çıkan kişileri gasbeden 2 zanlı yakalandı

18.01.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da, bankadan çıkan kişileri gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 3 ayrı bankadan çıkan bazı kişilere yönelik gasp olaylarına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde olayları motosikletli 2 şüphelinin gerçekleştirdiği belirlenirken zanlılardan birinin aksayarak yürüdüğü görüldü.

Şüphelilerin sıklıkla kullandığı İçmeler Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda yapılan çalışmalar sırasında, ayağı aksayan ve eşkale uyduğu gerekçesiyle durdurulan şüphelilerden E.O. (37) 14 Ocak'ta gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında motosikleti kullandığı belirlenen E.G. (48) de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerden birinin aracın camlarını kırarak çantayı aracın içinden aldıktan sonra motosikletle bekleyen diğer şüpheliyle beraber olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Tuzla banka

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