Tuzla’da ihtiyaç sahibi kadınlara iş imkânı

İSTANBUL (DHA)- Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi kadınları istihdam ederek, ev ekonomilerine katkı sağlamalarına öncülük ediyor.
Gönül Elleri Çarşısı, özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi kadınların evlerinde ürettikleri ürünlerin satın alınması, yine ihtiyaç sahibi kadınlar tarafından hediye paketler haline getirilmesi ve bu hediyelerin büyük mağaza zincirlerinde satışlarına imkân sağlayarak, elde edilen karın yine ihtiyaç sahibi ailelere verilmesini sağlıyor. Bu kapsamda Gönül Elleri Çarşısı pandemi şartlarına uygun hazırladığı İyilik Atölyesi’nde 20 ihtiyaç sahibi kadına daha iş imkânı sağladı. Ayrıca, dezavantajlı gruplar için de iş imkanı sunan Gönül Elleri Çarşısı, bu kişilerin evlerinde ürettikleri kese kağıtlarını alarak pazarcılara ve alışveriş marketlerine satıyor. Elde edilen karın tamamı da dezavantajlı insanlara aktarılıyor.
“HERKES İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLAN BU ÇALIŞMAYA ORTAKLIK YAPIYORUZ”
Herkes için çok kıymetli olan bir çalışmaya ortaklık yaptıklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gönül Elleri Çarşısı, 2009 yılından itibaren ihtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlasını buluşturmaya devam ediyor. Çarşı koordinasyonunda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle evine katkı sağlamak isteyen ihtiyaç sahipleri ve bir iyilik yapıp mutlu olmak isteyen herkesle ortaklık yapıyoruz. Burada, bu projenin hayata geçirilmesine vesile olan Gönül Elleri Çarşısı ve işbirliği yapan eşim Dr. Fatma Yazıcı ile tüm kadın çalışanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:
“Bizim amacımız Gönül Elleri Çarşısı çatısı altındaki hanımefendilerin kendi beceri, istekleri ve eğimlerine göre farklı kategorilerde çalışmalar yaparak, ev ekonomilerine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarına imkan doğurmaktır. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şu anda üretim yapan 60-70 hanımefendi var ama bunu sayıyı daha da artırmaya çalışıyoruz.”
“LÜTFEN BURAYA GELİN VE ÜRETMENİN KEYFİNİ YAŞAYIN”
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Fatma Yazıcı, “12 yaşındaki Gönül Elleri Çarşısı’na üretmek isteyen kadınları davet ediyoruz. Üretim alanımızı genişleterek kadınlara üretmenin keyfini yaşatmak istiyoruz. Biraz bizden, biraz sizden gayret ile geçim sıkıntısı çeken tüm ailelere uzanmak ve birlikte canlılık kazanmak ve birlikte hayat bulmak için gayret sarf ediyoruz. Bu yüzden geçim sıkıntısı çeken Tuzlalı kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen buraya gelin ve üretmenin keyfini yaşayın. Ev ekonomisine katkı sağlamanın keyfini tadın diyorum” ifadelerini kullandı.
“KADINLARA YETENEKLERİNE GÖRE EĞİTİM VERİYORUZ”
Gönül Elleri Çarşısı Gönüllü El Sanatları Komisyonu Başkanı Saliha Aydemir ise, “Benim en büyük hayalim ihtiyaç sahibi kadınların ayakları üzerinde durabilmeleri için onları istihdam etmekti. Dr. Fatma Yazıcı’ya bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Benim bu çatının altında altıncı yılım. Burada kadınlarımıza yeteneklerine göre eğitimler veriyoruz. Giyim, dikiş, ev tekstili, nikah şekeri, file çanta gibi aklınıza gelebilecek her şeyi üretmeye çalışıyoruz” dedi.