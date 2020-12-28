Tuzla’da ihtiyaç sahibi kadınlara iş imkânı

İSTANBUL (DHA)- Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi kadınları istihdam ederek, ev ekonomilerine katkı sağlamalarına öncülük ediyor.

Gönül Elleri Çarşısı, özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi kadınların evlerinde ürettikleri ürünlerin satın alınması, yine ihtiyaç sahibi kadınlar tarafından hediye paketler haline getirilmesi ve bu hediyelerin büyük mağaza zincirlerinde satışlarına imkân sağlayarak, elde edilen karın yine ihtiyaç sahibi ailelere verilmesini sağlıyor. Bu kapsamda Gönül Elleri Çarşısı pandemi şartlarına uygun hazırladığı İyilik Atölyesi’nde 20 ihtiyaç sahibi kadına daha iş imkânı sağladı. Ayrıca, dezavantajlı gruplar için de iş imkanı sunan Gönül Elleri Çarşısı, bu kişilerin evlerinde ürettikleri kese kağıtlarını alarak pazarcılara ve alışveriş marketlerine satıyor. Elde edilen karın tamamı da dezavantajlı insanlara aktarılıyor.

“HERKES İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLAN BU ÇALIŞMAYA ORTAKLIK YAPIYORUZ”

Herkes için çok kıymetli olan bir çalışmaya ortaklık yaptıklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gönül Elleri Çarşısı, 2009 yılından itibaren ihtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlasını buluşturmaya devam ediyor. Çarşı koordinasyonunda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle evine katkı sağlamak isteyen ihtiyaç sahipleri ve bir iyilik yapıp mutlu olmak isteyen herkesle ortaklık yapıyoruz. Burada, bu projenin hayata geçirilmesine vesile olan Gönül Elleri Çarşısı ve işbirliği yapan eşim Dr. Fatma Yazıcı ile tüm kadın çalışanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.