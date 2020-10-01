YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla’da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

Tuzla’da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kaymakamlığı Postane ve Camii mahallelerinde düzenlediği Coronovirüs denetimlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan esnafa uyarılarda bulundu.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Tuzla’da Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe denetimleri yapıldı.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kaymakamlığı Postane ve Camii mahallelerinde düzenlediği Coronovirüs denetimlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan esnafa uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Tuzla’da Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe denetimleri yapıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve İlçe Kaymakamı Ali Akça’nın Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirdiği denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetim sırasında bir esnafın masa düzeninin kurallara uymadığı konusunda uyarı yapılırken bir erkek kuaförüne ise tek kullanımlık örtü konusunda uyarı yapıldı.

"Denetimlere devam edeceğiz"
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bilim Kurulu’nun birlikte almış olduğu kararlar ile beraber bunların bakanlıktaki uygulamaları ve bakanlığın göstermiş olduğu talimatlar doğrultusunda gerek İçişleri Bakanlığı ile birlikte biz de burada Kaymakam ve Tuzla Belediyesi olarak, Tuzla sınırları içerisinde esnafımızın denetlenmesi konusunda araştırmalar yapıyoruz. Son zamanlarda ağır vak’aların artışındaki hafifte olsa yükselişlerin hissedilmesi üzerine bizde denetimleri sıklaştırdık. Özellikle kurallara uymaları konusunda esnafımıza çok ama çok uyarıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara uyulmayan durumlarda, iş yerlerinin uyarılması konusunda bizlere yardımcı olmalarının bu denetimler ve toplum sağlığı açısından çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Covid-19 bitmedi, bitmeyecek. Bir aşısı bulunana kadar ve bir antiviral ilaç bulunana kadar devam edecek. O nedenle bütün tedbirlere, sosyal mesafeye, maske ve hijyene dikkat edeceğiz. Hep birlikte kendi sağlığımız başta olmak üzere başkalarının sağlığını düşünerek bu tedbirleri almak zorundayız. Biz de bu denetimleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ortaklaşa düzenlediği denetimler tüm gün 17 mahallede devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Tuzla’da Dünya Yaşlılar Günü’nde anlamlı ziyaret
Tuzla’da Dünya Yaşlılar Günü’nde anlamlı ziyaret
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
12:59
İkindi
16:16
Akşam
18:54
Yatsı
20:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Doğaya atılan çöpleri toplayan Tuzlalı gençlerden ‘Daha temiz dünya’ mesajı
Doğaya atılan çöpleri toplayan Tuzlalı gençlerden ‘Daha temiz dünya’ mesajı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.