Tuzla’da marketlere fiyat denetimi yapıldı

Tuzla’da temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından marketlerde denetim yapıldı. Ayrıca semt pazarlarında fiyat etiketi denetimi de gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından, Tuzla’da bulunan market ve süpermarketler, temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla denetlendi. Fiyat denetiminin yanı sıra market ve süpermarketlerde tarihi geçmiş ürünlerin satışının engellenmesi için de denetimler yapıldı. Denetimler sırasında, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilecek ürünlere hassasiyet ile yaklaşıldı. Denetimlerde bulunan Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Bahadır Benli,” Ürünlerin son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Etiketlerine bakıyoruz. Üretim yeri ve tarihi bilgilerine bakıyoruz. Evraklar ve fiyat denetimi özellikle yapıyoruz. Başkanımız Şadi Yazıcı’nın bu konuda bize kesin talimatı var. Rutin olarak denetimlerimizi yapıyoruz. Normal fiyatından daha pahalıya sayılan bir ürün gördüğümüz zaman tespit tutuyoruz. Arada fahiş fark var ise bakanlığa gönderiyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinde tespitini yapıp imha ediyoruz. Vatandaşlarımız ürünleri alırken kesinlikle son kullanma tarihlerine baksınlar. Eğer öyle bir şey görürlerse Tuzla Belediyemizin çağrı merkezi numarası olan 444 09 06’yı arayabilirler. Aradıklarında hemen müdahale ediyoruz” dedi.