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Tuzla’da Mevlana’yı anma yayını düzenlendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.12.2020 15:09 | Son Güncelleme

Mevlana’nın 747’inci Vuslat Yıldönümü, Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında anıldı.Bıraktığı eserler ile tüm Dünya’da etki oluşturan, 13.

Tuzla’da Mevlana’yı anma yayını düzenlendi

Mevlana’nın 747’inci Vuslat Yıldönümü, Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında anıldı.
Bıraktığı eserler ile tüm Dünya’da etki oluşturan, 13. Yüzyılda yaşamış şair, fakih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf, Muhammed Celâleddîn-i Rumi veya kısaca bilinen adıyla Mevlânâ, 747’inci Vuslat Yıldönümünde Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile anıldı. Korona virüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenen “Hz.Mevlana’yı Anma Programı” canlı yayını Orhan Karaağaç moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Canlı yayında şair ve yazar Serdar Tuncer, Mevlana’nın hayatını anlattı. Şiirden sohbete, ney dinletisinden Mevlana’nın insanlara vermek istediği mesaja kadar birçok konuda konuların işlendiği programa izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.

“Mevlana tüm dünyayı etkisini almış bir ustadır”
Vuslat Yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Muhammed Celâleddîn-i Rumi yani bildiğimiz adıyla Mevlana, sadece bu coğrafyada değil tüm coğrafyalar üzerinde etkili izler bırakmıştır. Mevlana der ki;’ Yeni şeyler söylemek lazım’. Biz de her yeni gün, bir önceki günden farklı çalışmalar yaparak yeni şeyler söylemeye devam ediyoruz. Mevlana’yı, her yıl yaptığımız farklı programlar ile anıyorduk. Bu sene içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedik. Orhan Karaağaç’ın moderatörlüğünde Serdar Tuncer’in anlatımıyla çok özel bir gece yaşadık” dedi.

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