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Tuzla'da otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti

22.11.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da otomobil ile çarpışan motokurye yaşamını yitirdi.

Tuzla'da otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti

O.K. yönetimindeki 34 NP 6400 plakalı otomobil, Orta Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, iddiaya göre ters yönden gelen Doğan K'nin kullandığı 34 CIT 588 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çapmanın etkisiyle savrulan Doğan K. otomobilin altında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilin altında sıkışan Doğan K'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslime etti.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Doğan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze ambulansla morga götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Doğan K'nin erkek kardeşi, polis ve sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü O.K. polis merkezine götürüldü.

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trafik kazası İstanbul Tuzla Motokurye

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