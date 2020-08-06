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Tuzla’da semt pazarında korona virüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.08.2020 13:26 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında Tuzla’da semt pazarında ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Tuzla’da semt pazarında ve iş yerlerinde denetim yapıldı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katıldığı denetimde, pazarcıların ve vatandaşların kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge kapsamında geniş çaplı korona virüs denetimleri yapılıyor. Tuzla’da da ilçenin en kalabalık pazarı olan Yayla Mahallesi semt pazarında korona virüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimler kapsamında pazar içerisindeki çalışanların ve alış veriş yapan vatandaşların korona virüs kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetime Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Kaymakam Akça ile Başkan Yazıcı hem pazarda denetim gerçekleştirdi hem de pazarcı esnafı ve vatandaşla sohbet etti. Denetim kapsamında aynı zamanda bölgedeki bir spor salonu da denetlenerek içeride uygulanan kurallar kontrol edildi. Girişine dezenfektan noktaları kurulan pazara aynı zamanda maskesiz girmeye çalışanlara da maske dağıtıldı.
Denetim hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Pandemi sürecinde, aslında kontrollü serbestiyet olan döneme girmiştik. Ama bazı kontrolsüzlüklerin ve aşırılıkların olduğu görülünce de bu denetimler gerekli görüldü. Biz de ilçemizde şimdi pazar yeri, iş yeri ve bazı mekanları ziyaret ederek denetim yaptık. İlçemizin tamamında vatandaşlarımızın, toplumsal kalabalıkların olduğu yerlerde çok daha dikkat etmeleri, mecbur kalmadıkça mümkünse girmemesi gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte mecbur kalmadıkça, mesafeyi ve tatilimiz dahil olmak üzere biraz ödün vererek atlatalım. Şahsımız sevdiklerimiz ve ülkemiz için bu süreci bu şekilde atlatmamız lazım” dedi.

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