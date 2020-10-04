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Tuzla’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.10.2020 10:34 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tuzla’da başlatılan maske, mesafe ve temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tuzla’da başlatılan maske, mesafe ve temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta Şifa ve Tuzla minibüs duraklarıyla Aydınlı taksi durağında gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden esnaf, “Belediyemiz bizi yalnız bırakmıyor, araçlarımız ve duraklarımız sürekli temizleniyor, yolcularımız da çok memnun” dedi.
Tuzla’da korona virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Her gün binlerce insanın kullandığı minibüs, otobüs ve taksiler, Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak özel sıvılar kullanılarak dezenfekte ediliyor. Ekipler özellikle yolcuların oturduğu koltukları, tutamaçları, kapı kollarını, camları ve bagaj düğmeleri gibi yüzeyleri temizleyerek insanların güvenli seyahat etmelerini sağlıyor. Ayrıca taksi durakları ve şoförlerin beklediği kapalı alanlar da dezenfekte ediliyor. Bu hafta Şifa ve Tuzla minibüs duraklarıyla Aydınlı taksi durağı gibi beş noktada gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden esnaflar, Tuzla Belediyesinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, araçların ve durakların sürekli temizlendiğini, yolcuların da yapılan hizmetten çok memnun olduklarını ifade ettiler.

“Yolcularımız çok memnunlar”
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın talimatıyla bu hafta Şifa ve Tuzla minibüs duraklarıyla, Aydınlı taksi durağı gibi beş noktada gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden minibüs şoförü Yıldırım Ahi, “Sağ olsun belediyemiz gelip sürekli dezenfektemizi yapıyor. Bu konuda yolcularımız da çok memnunlar. Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum. Araçlarımız oldukça temiz oluyor” dedi.

“Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor”
Tuzla’da hizmet veren diğer bir minibüsün şoförü Orhan Dilek ise belediyenin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ”Ben de Şadi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sürekli araçlarımızı dezenfekte ettiriyor. Onunla gurur duyuyoruz. Başkanımızı seviyoruz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Devamlı esnafının yanında” dedi.

“Duraklarımız temizlendi”
Tuzla’da taksicilik yapan Erdi Tosun, “Duraklarımız temizlendi. Temizlik konusunda belediyemizden çok memnunuz” diye konuştu.
Tuzla Belediyesi ilçedeki tüm toplu taşıma araçlarına korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralların yazılı olduğu afişler ve el broşürleri dağıtılıyor. Ayrıca araç içerisine el dezenfektan üniteleri yerleştiriliyor.

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