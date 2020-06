Tuzla’da zorlu bölgelerde ilaçlama drone ile yapıldı

“Vatandaşlarımızın sağduyusuna her zaman ihtiyacımız var”

Covid-19 sürecinin kişisel temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Başkan Yazıcı, “Tedbir almak en önemli mücadele yöntemidir. Bir yerde bir sorun oluşmasından sonra verilen mücadelen ziyade, küçük önlemlerle alacağımız kişisel tedbirler ile çevre ve halk sağlığı için zarar oluşturacak sonuçları engelleyebiliriz. Vatandaşlarımızın sağduyusuna her zaman çok ihtiyacımız olduğu gibi, sinek ve larva mücadelesinde de kişisel tedbirlerin alınması konusunda iş birliğine her zaman ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istiyorum”dedi.

Tuzla Belediyesi, rutin çalışmalar ile dönemsel planlamalara göre, dere ıslahı, parkların temizlik ve ağaç budaması ve ilaçlama gibi çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek.