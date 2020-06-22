Tuzla’da zorlu bölgelerde ilaçlama drone ile yapıldı

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sinek ve larva mücadelesi için çalışmalara hız veren Tuzla Belediyesi, Mart ayı itibariyle başlattığı zararlı haşerelerle mücadelesini, Tuzla’nın 17 mahallesinde periyodik ilaçlama çalışmaları ile sürdürüyor.

Çevre dostu insan sağlığına zarar vermeyen teknolojik yöntemlerle sinek, sivrisinekler ve diğer haşerelere karşı mücadele eden Tuzla Belediyesi, drone kullanımıyla sivrisineklere yuva olan dere, göl, kanal gölet, bataklık, çöp konteyneri, su kuyuları ve sazlık gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tuzlalı vatandaşlardan gelen şikayetleri ve talepleri de değerlendirerek açık ve kapalı alanlarda haşerelere karşı ilaçlama yapan ekipler, ilaçlamayı üç aşamalı periyotlarla gerçekleştiriyor. Tuzla Belediyesi ekibi, larva mücadelesinde ilaçlamanın önemli olduğuna ancak vatandaşların da alınacak küçük tedbirlerle bu mücadeleye destek olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Tuzla’da bir ilk

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bilim ve teknolojiden faydalanarak, Tuzla’da drone ile ilaçlama yaptık. Yaz gelince sinek ve diğer haşerelere karşı mücadele veriyoruz. Larva mücadelesini birçok noktada sinek kaynağı dere göl çayır sulak arazilerde sürdürüyoruz. Drone ile özellikle ulaşmakta zorluk çektiğimiz yürüyerek zor ilaçlanacak bölgeleri ilaçlıyoruz. Zorlu bölgelerde ilaçlamayı araçlarla ve gerektiğinde drone ile yapmaya devam edeceğiz. Akıllı dünya, akıllı şehir ve akıllı ilçe olarak da birçok yeni uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.