Tuzla'daki fabrika yangınında ölen işçinin cenazesi, Kocaeli'de defnedildi

KOCAELİ (AA) - İstanbul'un Tuzla ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangında ölen 3 işçiden Tayfun Aydın'ın (52) cenazesi, Gebze'de toprağa verildi.

Beylikbağı Mahallesi 330 Sokak'ta bulunan evinin önüne getirilen Tayfun Aydın'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Karadeniz Nur Camisi'ne götürüldü.

Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Aydın'ın cenazesi, Pelitli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Aydın'ın yakınlarının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, yangında ölen Turgay Tüney'in (42) cenazesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Çalca köyüne gönderildi.

- Olay

Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında dün çıkan yangında 3 işçi yaşamını yitirmiş, 15 işçi hafif yaralanmıştı.

Çevredeki bazı iş yerleri ve ağaçlık alana da sirayet eden yangında patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluşmuştu.

