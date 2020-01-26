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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Maliye İhtisas: 0

BİNGÖL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig’de mücadele eden Solhanspor, 16.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig’de mücadele eden Solhanspor, 16. hafta müsabakasında sahasında Maliye İhtisas takımını 3-0 mağlup etti.
Öte yandan Solhanspor, Maliye İhtisas karşılaşması öncesinde "Bu hepimizin acısı, dualarımız ve kalbimizle sizinleyiz. Geçmiş olsun Elazığ, Malatya" pankartı açıldı. Karşılaşma yaşanan deprem nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Salon: Solhan
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Furkan Salduz Solhanspor: Dmitriy Babkov, Ahmed Numan Çalışkan, Viktor Shapoval, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Ahmet Aslan, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol (L), Besnik Berkay Tanık
Maliye İhtisas: Bektaş Çiçek, Muratcan Yedidağ, Enver Atçı, Ali Berkay Dağlar, Kaan Susam, İzzet Alp Akkuş, Vasılı Kurdızuık, Gerçek Budak, Mert Bozkurt, Bekalp Kılıç
Setler: 26-24, 25-17, 25-18
Süre: 27, 20, 22 (69 dakika)

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