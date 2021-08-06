Twitter’da Messi çılgınlığı: Come to Fenerbahçe!

Dünya, Lionel Messi’nin Barcelona’ya vedasını konuşuyor. Tam 16 sezon formasını giyip sayısız başarı kazanarak özdeşleştiği Katalan ekibi ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız, birçok takımın hayallerini süslüyor.
Türkiye’de Messi ile ilgili en dikkat çeken hamle Fenerbahçeli taraftarlardan geldi. Dünyaca ünlü yıldız için Twitter’da “come to Fenerbahçe” hashtagi açan sarı-lacivertliler kısa sürede Trend Topic olmayı başardı.
Bu etikete mesaj yağarken Messi’ye Fenerbahçe forması giydirilmiş görseller de paylaşım rekorları kırdı. Sarı-lacivertliler kadrolarındaki bir diğer dünya starı Mesut Özil ile Lionel Messi’nin çok iyi bir ikili olacağı görüşünde birleşti.
Sosyal medyadaki Messi çılgınlığı Fenerbahçe ile sınırlı kalmadı. TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü de “Hey Keçi, Bizimle yeni bir hikaye yazmanın zamanı geldi! Ankara'da seni bekliyoruz” mesajını resmi hesabından hem Türkçe hem de İspanyolca paylaşarak Messi’ye davette bulundu.
Yine Erzurumsporlu futbolseverlerin Lionel Messi’yi Dadaşlar’da gösteren paylaşımı da beğeni topladı.
Ara transfer döneminden bu yana çeşitli ekiplerle anılan Lionel Messi için birçok ekibin adı geçiyordu. Manchester City'e gidip Pep Guardiola'yla buluşacağı, Real Madrid'e gidip ikinci bir Luis Figo olacağı, Paris Saint-Germain'in en çok kazanan futbolcusu haline geleceği veya Inter'le el sıkıştığı söyleniyordu. Messi'nin şimdilik hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.
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