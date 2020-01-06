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  4. TYB Erzurum Şubesi Necati Öner’i andı

TYB Erzurum Şubesi Necati Öner’i andı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi 2020 yılının ilk faaliyetinde Prof.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi 2020 yılının ilk faaliyetinde Prof. Dr. Necati Öner’i andı.
Vefatını birinci yılında Atatürk Üniversitesi ile birlikte Felsefe ve mantık alanlarında bilimsel ve kültürel gelişimlere büyük katkılar sunan Prof. Dr. Necati Öner düzenlenen panel ile anıldı.
Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde; Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve Türk Felsefe Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen, Prof. Dr. Necati Öner’i anma programı Atatürk Üniversitesi Mavi Salon’da Prof. Dr. Abdülkuddüs Bingöl, Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi ve Prof. Dr. Celal Taner’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Ömer Özden yaptı.
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı konuşmada şunları söyledi;
“Bize bu programı uygulama fırsatı sunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Bey’e teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu vesileyle Necati Öner’i rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Erzurum’un değerlerine elimizden geldiğince sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.
Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın’da yaptığı selamlama konuşmasında Prof. Dr. Necati Öner’in felsefe ve mantık alanlarında yapmış olduğu katkıların yanı sıra Erzurumlu olmasını da önemsediğini dile getirdi.

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