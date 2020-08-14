YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. TYP alımı geçişi olarak durduruldu

TYP alımı geçişi olarak durduruldu

DÜZCE HABERLERİ  | 14.08.2020 18:07 | Son Güncelleme

14 Ağustos tarihleri arasında Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında 590 personel alımı için başvuruları başlatan İŞKUR, okulların 21 Eylül’de açılacak olması nedeni ile geçici süre ile durduruldu.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde; Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda 525 temizlik ve 65 güvenlik personeli olmak üzere 590 kişiye yönelik, 9 ay sürecek olan Toplum Yararına Program düzenleneceği ve başvuruların 10-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu.

14 Ağustos tarihleri arasında Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında 590 personel alımı için başvuruları başlatan İŞKUR, okulların 21 Eylül’de açılacak olması nedeni ile geçici süre ile durduruldu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde; Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda 525 temizlik ve 65 güvenlik personeli olmak üzere 590 kişiye yönelik, 9 ay sürecek olan Toplum Yararına Program düzenleneceği ve başvuruların 10-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. Fakat okullar 21 Eylül’de açılacağı açıklanmasının ardından, Düzce ili ve ilçelerinde uygulaması yapılacak ve başvuruları devam eden Toplum Yararı Programı geçici süre ile durduruldu. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada: “Okulların açılma tarihlerine bağlı olarak Toplum Yararına Programına başvuru tarihleri yeniden belirlenerek duyurusu yapılacak olup, şu ana kadar yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. Katılmak isteyen kişilerin yeni başvuru tarihlerinde yeniden başvuru yapmaları gerekecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserisporlu Pedro’ya teklif var

Kayserisporlu Pedro’ya teklif var

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Düzce Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:05
İkindi
16:54
Akşam
20:03
Yatsı
21:33

Düzce Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı

Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu

500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.