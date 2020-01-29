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  4. U10’da Şampiyon Göztepe

U10’da Şampiyon Göztepe

MANİSA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

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4. Geleneksel Yunusemre Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası’nın 2. gününde U10 takımları kıyasıya mücadele etti. Kıyasıya geçen turnuvanın finalinde Altay Spor Kulübü ile karşılaşan Göztepe rakibini yenerek şampiyon oldu.
2009 - 2010 ve 2011 doğumlu 21 takımın katılımı ile Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde düzenlenen 4. Geleneksel Yunusemre Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası, ikinci gününde kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 2010 (U10) doğumluların mücadelesi sonucunda Göztepe finalde Altay Spor Kulübü’nü yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Turnuvada Altay Spor Kulübü 2., Altınordu Futbol Kulübü 3., Bornova AVR ise 4’üncülük elde etti. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik’in katılımıyla gerçekleştirilen törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve katılım belgesi verildi.

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