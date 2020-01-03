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  4. U14 Milli Takım seçme maçlarının Kayseri etabı tamamlandı

U14 Milli Takım seçme maçlarının Kayseri etabı tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:02 | Son Güncelleme

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha’da oynanan seçme maçı ile devam eden 14 yaş altı seçme karşılaşmaları, bu sene TFF’nin bölge müdürlüklerinin belirlediği sahalarda organize ediliyor.

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.
Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha’da oynanan seçme maçı ile devam eden 14 yaş altı seçme karşılaşmaları, bu sene TFF’nin bölge müdürlüklerinin belirlediği sahalarda organize ediliyor. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izlendi.
Adana (2), Ankara (4), Antalya (2), Bursa (4), Diyarbakır (2), Erzurum (2), İstanbul (8), İzmir (4), Kayseri (2), Malatya (2), Sakarya (2), Samsun (2), Trabzon (2), Trakya (2), Van (2), İstanbul Amatör (4) bölgelerinden 46 takımda toplam 638 sporcunun yer alacağı organizasyon 29 Ocak 2020 Çarşamba gününe kadar devam edecek.
Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip ettiği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı’na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.

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Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Arslan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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