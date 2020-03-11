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U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.03.2020 09:00 | Son Güncelleme

U17 Milli Takımın 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da katılacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları aday kadrosu açıklandı.U17 Milli Takım aday kadrosuna Hes Kablo Kayserispor’dan Emre Demir davet edildi.

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

U17 Milli Takımın 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da katılacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları aday kadrosu açıklandı.
U17 Milli Takım aday kadrosuna Hes Kablo Kayserispor’dan Emre Demir davet edildi. U17 Milli Takım kaptanı olan Emre Demir, Süper Ligin en genç gol atan ismi olarak tarihe geçti. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14.00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. 22 Mart Pazar gününe kadar çalışmalarını Riva’da sürdürecek U17 Milli Takımı, bu tarihten sonra çalışmalarına Antalya The Sense De Luxe Hotel’de devam edecek. U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)
Defans: Ravil Tagir (Altınordu), Polat Abay (Altınordu), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Ahmet Gülay (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray A.Ş.), Murat Şenel (Galatasaray A.Ş.), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), İsmail Zehir (Galatasaray A.Ş.), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Süleyman Cebeci (Trabzonspor A.Ş.)
Forvet: Kazımcan Karataş (Altay), Burak İnce (Altınordu), Metehan Altunbaş (Eskişehirspor), Selman Faruk Dibek (Galatasaray A.Ş.), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ali Sühan Demirel (Vfl Bochum)

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Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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