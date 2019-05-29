U20 Dünya Kupası'nda Fransa ve Arjantin turladı

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası E ve F gruplarında ikinci maçlar yapıldı. Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın 6. gününde dört maç oynandı.
E Grubu'nda Fransa, F Grubu'nda da Arjantin, 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E GRUBU
Panama-Fransa: 0-2
Suudi Arabistan-Mali: 3-4
F GRUBU
Portekiz-Arjantin: 0-2
Güney Afrika-Güney Kore: 0-1
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