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Üç araç bir birine girdi: 1 kişi yaralandı

SİVAS HABERLERİ  | 09.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Sivas’ta üç aracın birbirine girdiği kazada araç içerisinde sıkışan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu çimento kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Sivas’ta üç aracın birbirine girdiği kazada araç içerisinde sıkışan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu çimento kavşağı yakınlarında meydana geldi. İ.G idaresindeki 34 KD 6540 plakalı otomobil ile Ö.D yönetimindeki 06 GA 5772 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen İ.D idaresindeki 34 POA 20 plakalı otomobil 06 GA 5772 plakalı araca çarptı. Kayan araçta bir öndeki araca çarptı. Kazanın etkisi ile 06 GA 5772 plakalı otomobilde bulunan G.D araç içerisindeki sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan G.D Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi edilmek üzere Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kent Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
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