YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Üç belediye 98 zabıta memuru alacak

Üç belediye 98 zabıta memuru alacak

ANKARA HABERLERİ  | 28.05.2020 08:09 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya, Erzurum'un Şenkaya ile Bingöl belediyeleri 98 zabıta memuru istihdam edecek

Ankara'nın Çankaya, Erzurum'un Şenkaya ile Bingöl belediyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak lise, ön lisans ve lisans mezunları arasında açıktan atama ile 98 zabıta memuru alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek kadın ve erkek zabıta memurları; 30 yaşını doldurmamış, B sınıfı sürücü belgesine sahip, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasında 2018 KPSS sınavından istenilen alanlardan yeterli puanı almış adaylara yönelik yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavla belirlenecek.

Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartları aranacak.

Çankaya Belediyesi, ortaöğretim 10, ön lisans 30 ve lisans mezunlarında 40 olmak üzere toplam 80 kişi istihdam edecek. Adayların, öğrenim durumlarına göre girdikleri 2018 KPSS puan türünden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Bingöl Belediyesi, inşaat mühendisliği alanından 2, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü mezunu 1, ön lisans mezunu 5 ve lise eğitimini tamamlamış 8 kişi istihdam edecek. Öğrenim durumlarına göre girdikleri 2018 KPSS puan türünden en az 70 puan adaylar başvuru yapabilecek.

Erzurum'un Şenkaya Belediyesinin 2 kişi istihdam edeceği zabıta memurluğu kadrosuna herhangi bir lisans mezunu ve 2018 KPSS sınavından en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Adayların başvuru evraklarını, Çankaya Belediyesine 23-29 Haziran, Bingöl Belediyesine 22-26 Haziran arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, Şenkaya Belediyesine ise 24 Haziran ile 3 Temmuz arasında Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:17
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:15
Yatsı
21:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Aslan Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Eslem Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Seymen Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

“Başkent Market” açıldı

“Başkent Market” açıldı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.