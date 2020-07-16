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Üç bin rakımlı yaylalarda yetiştirilen kurbanlıklar pazar yolculuğu hazırlığında

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

Türkiye'de hayvancılığın yaygın yapıldığı merkezlerden Hakkari'de besiciler, verimli otlakların bulunduğu yüksek rakımlı yaylalarda özenle besledikleri hayvanları, Kurban Bayramı için pazara indirmeye hazırlanıyor - Besici Murat Açar: - "Bayram hazırlığına başladık. Şu anda satılacak hayvanları belirliyoruz. Bu hayvanları araçlara yükleyip başka illerdeki pazarlara götürüp satacağız"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Hakkari'de besiciler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvanlarını pazara çıkarmak için gün sayıyor.

Türkiye'deki hayvan varlığının büyük bölümünün bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki besiciler, uzun süredir besledikleri büyük ve küçükbaş hayvanları kurban pazarlarında satmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden Hakkari'de de besicileri Kurban Bayramı heyecanı sardı.

Verimli otlakları nedeniyle 3 bin rakımlı yaylalara çıkardıkları hayvanları uzun süredir özenle besleyen yetiştiriciler, hayvanları batıdaki illere götürmek için sevkiyata başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvanlarını gerekli kontrollerden geçiren besiciler, hayvanları pazarlarda satarak uzun zamandır verdikleri emeklerinin karşılığını almayı ümit ediyor.

- Satışlar sosyal mesafeye uyularak yapılacak

Besici Numan Armut, AA muhabirine, geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ve bu işi yazın yaylalarda yaptıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nı umutla beklediklerini belirten Armut, şöyle konuştu:

"Koyunları pazara çıkarıp satmak için hazırlıklara başladık. Yeni tip koronavirüs nedeniyle satışlarımızı sosyal mesafeye uyarak yapacağız. Bayramdan umutluyuz. İyi satış yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyi verim aldığımız için hayvanlarımıza yaylada bakıyoruz. Yayladaki hayvanlar daha iyi gelişiyor. Tüm besici arkadaşların umduğunu bulmasını diliyorum."

Murat Açar da hayvanlarını Merga Bütan Yaylası'na çıkardıklarını dile getirdi.

Bayram hazırlıklarının son sürat sürdüğünü ifade eden Açar, "Şu anda satılacak hayvanları belirliyoruz. Bu hayvanları araçlara yükleyip başka illerdeki pazarlara götürüp satacağız. İnşallah bol satışlı ve hayırlı bir bayram geçiririz. Yaylada ayrıca süt sağımı, koyun kırkma işlemi de gerçekleştiriyoruz. Çok zahmetli bir iş." dedi.

Ayetullah Kaplan ise 4 ay boyunca yaylada verimli otlaklarda emek vererek besledikleri hayvanları satarak iyi bir gelir elde etmeyi umduklarını anlattı.

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