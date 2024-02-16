Üç ilin kadın kooperatifleri gücünü birleştirdi, üretimlerini e-ticarete taşıdı

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR 82 Bölgesindeki 7 kadın kooperatifi bir araya gelerek 27 Ekim 2022 S.S. Gücüm Emeğim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliğini kurdu. Kuruluş aşamasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından birliğe teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, markalaşma ve kurumsallaşma alanlarında destek verildi. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ndan makine, ekipman ve analiz desteği alan birlik, Ticaret Bakanlığının KOOPDES Programı sayesinde de makine ve ekipmanlarını tamamladı.

Birlik, daha sonra KUZKA desteği ile "www.gucumemegim.com" adıyla e-ticaret sitesi kurdu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Gücüm Emeğim Kadın Kooperatifleri Birliği tarafından hayata geçirilen Gücüm Emeğim E-Ticaret Platformu düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifinin üye olduğu e-ticaret platformu üzerinden üretilen ürünlerin satış ve pazarlaması yapılacak. Platform üzerinden kadın kooperatifleri ilk aşamada “yöresel el sanatları, taş baskı, dokuma, tel kırma, keten dokuma, deri mamulleri, reçel, bal, pekmez ve marmelatlar, unlu mamulleri ve tahıllar, turşu ve sirkeler ile salça ve soslar” gibi ürünlerin satışını gerçekleştirecek. İlerleyen zamanda üretilen ürünlerin çeşitliliğine bağlı olarak yeni sekmelerin eklenmesi bekleniyor.

"ÜRÜNLERİN EN VERİMLİ VE EN HIZLI ŞEKİLDE TÜKETİCİYE ULAŞMASINA KATKISI OLACAKTIR"

6 aydır kadın kooperatiflerinin neler yapabileceklerini çok yakından inceleme etme fırsatı bulduğunu söyleyen Kastamonu Valisi Meftun Dallı, “Fevkalade güzel işler yapıyorlar. En son Taşköprü Kooperatifimiz geçen hafta geldiler, beni ziyaret ettiler. Onlar da aynı şekilde, ellerine, gönüllerine, çabalarına sağlık. Biz bütün bu işleri yaparken kadınlarımıza ihsanda lütufta bulunuyor değiliz. Onlara sadece alan açıyoruz ve hak ettikleri fırsatı veriyoruz diye düşünüyorum. Yani bütün yapmamız gereken bu. Bu yapıldığı zaman, bu fırsat verildiği zaman, bu alan açıldığı zaman kadınlarımız gerçekten ürünler ortaya koyuyorlar” dedi.

Proje ile ilgili konuşan Vali Dallı, “Kadınlarımıza verecek çok ciddi bir katkı olacaktır. İyi kullanılırsa biliyorsunuz günümüzde artık gelecek bunun üzerine inşa ediliyor. Bu ürünlerin en verimli, en etki, en hızlı şekilde tüketiciye ulaşmasına çok ciddi bir katkısı olacaktır. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma başta KUZKA olmak üzere kooperatiflerimize, kadınlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE ORTALAMASININ OLDUKÇA ÜSTÜNDEYİZ”

Kadın kooperatiflerinin gelişimleri için temel faaliyetler yürüttüklerini söyleyen KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de, “Kadın kooperatiflerimizin oluşturdukları girişimlerin hayatta olması ve sürece devam ediyor olabilmesini son derece takdire şayan olarak buluyorum. 3 ilimizde de kooperatiflerimiz mevcut. Gelecek girişimci olmak isteyen kadınların oranları bölgemizde yüzde 36, Türkiye için yüzde 31. Bölge olarak kadın girişimciliği noktasında, kadınlarımızın çalışma, üretme ve gayretine baktığımızda Türkiye ortalamasının oldukça üstündeyiz. Kadın kooperatiflerimiz markalaşma ve kurumlaşma gibi alanlarda da ilerlemeye ve gelişmeye ihtiyaçları da var. Platformdaki amacımız bir yönetim sistemi oluşturmak ve kadın kooperatiflerimizi tek çatı altında toplayarak, yapılacak çalışmaları sistematik bir biçimde ele almak oldu. 2021 yılında 7 kadın kooperatifi ile bu platform kurulmuştu, şu an 22 kadın kooperatifimiz bu platforma üyeler. Platformda markalaşma, pazarlama, iş teknikleri, ürün geliştirme, bölgeye özgü ürünlerin tespit edilmesi, satış, pazarlama alanlarında destek, kurumlaşma, eğitim, ürünlerin satışa hazır hale getirilmesi gibi destekleyici faaliyetler yer aldı. Kadın kooperatiflerimizi güçlendirirken, önce mevcut durumumuzu tespit ederek başladık. Her planladığımız faaliyette de kadın kooperatifi üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Kadın kooperatifleriyle karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de genişleme sermayesinin azlığı idi. Tespit edilen eksikler üzerinde çözüm arayışı içerisinde olduk. Yöresel ürün fuarlarına kadın kooperatiflerimiz katılım sağladı. Bugüne kadar 25 farklı konuda eğitim gerçekleştirildi. Bu platform çalışmalarının sonucunda Gücüm Emeği Birliği oluştu. Kurum olarak markalaşma ve kurumlaşma konularında destek sağladık. Teknik destek kapsamında birliğimize proje desteğinde bulunduk. 4 tane kadın kooperatif danışma ve proje desteği aldı” şeklinde konuştu.

“GÜCÜM EMEĞİM, ASLINDA GÜÇTEN VE EMEKTEN GELİYOR”

S.S. Gücüm Emeğim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Serpil Durgut ise, “Kastamonu’da 2018 yılında ilk kadın kooperatifimiz kuruldu. Sonra 2’nci kooperatif olarak biz devam ettik, 2019 yılında. Sonra büyüdük, kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle Çankırı ve Sinop olarak 3 il kardeş oldu. Biz 3 ilin kız kardeşleri olarak yolumuza çıktık ve yolumuza devam ediyoruz. Bu yolda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yıllardır Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımızla birlikte bugünlere gelmiş, artık alanında profesyonelleşmiş, bütün ürünlerine kalite edindirmiş Gücüm Emeğim sitesini sunmaktan gurur duyuyorum. Gücüm Emeğim, aslında güçten ve emekten geliyor. Tüm kadın kooperatiflerinin başkanlarını tebrik ediyorum. Sermayesiz başlanan tek şirket diyebiliyorum, artık kadın kooperatifleri bir şirket olduğunun farkında. Kadın kooperatiflerimiz kendi emekleriyle bugünlere gelmiş, kadın kooperatifleridir. Şu anda Sayın Valimizin ve kurum, kuruluşların bizlere verdikleri destekle kooperatiflerimizde üretim yapabilecek makine ve ekipmanlara sahibiz” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR OLARAK BİRLİKTE İSEK GÜÇLÜYÜZ”

Kadınlar olarak birliktelik olduğunda güçlü olduklarını belirten Durgut, “Gücümüze güç katmak ve kendi yolumuzu kendimiz çizmek istediğimiz için KUZKA desteği ile pazaryeri şeklinde bir çalışan bir e-ticaret sitesi oluşturduk. Sitenin yönetimi S.S. Gücüm Emeğim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği olarak yürütüyoruz ve bundan sonra kadın kooperatiflerine destek olmak işini de birlik olmuş kadın kooperatifleri olarak yapacağız. Sitemizin profesyonel ve kurumsal olmasını istedik ki ilerleyen zamanlarda ulusalda ve uluslararasında kendimize bir yer edinebilelim. Bu yüzden farklı kurum ve kuruluşlardan aldığımız desteklerin sonucunda elimizde olan besin analizi yapılmış, barkodu alınmış, etiket tasarımı yapılmış ve görsel olarak fotoğrafı belirli standartlarda çekilmiş ürünleri sitemize yükleyerek emin adımlarla ilerleyeceğiz. Eğer siz de bir kadın kooperatifi olarak ürünlerinizin Gücüm Emeğim E-Ticaret Sitesinde yer almasını isterseniz, kooperatifinizin adına marka tescilini alıp, üretim izin işlemlerini tamamlayıp, ürünlerinizin standart üretim reçetesini çıkartıp, besin analizini yaptırdıktan sonra, ürünün ambalajına karar vermeli ve barkodunu almalısınız. Sonrasında etiket tasarımını yaptırarak, etiketin uygunluğu için Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nin ilgili birimlerinden etiketinizi onaylattıktan sonra ürününüzün beyaz arka planda fotoğrafını çekerek sitemize yükleyebilirsiniz. Zorluklarını bile bile çıktığımız bu macerayı bizler için yaşanabilir kılan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen teşekkür ederiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket ve hediyeler verildi. Programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile kadın kooperatifleri üyeleri de katıldı.

