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Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İHA İHA
26.01.2024 13:49 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gökçebey ilçesine bağlı Yenice yol ayrımı mevkisinde yaşandı. S.A. (65) idaresindeki 67 NY 808 plakalı Volkswagen marka minibüs ile A.A. (76) yönetimindeki 06 HB 239 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü A.A. ile otomobilde bulunan A.U. ve E.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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