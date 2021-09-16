Uçakta geçirdiği rahatsızlık sonucu ölen kadının cenazesi, İzmir'de defnedildi

İZMİR (AA) - Almanya'nın Berlin kentinden İzmir'e giden yolcu uçağında rahatsızlanan ve zorunlu iniş yaptıkları Balıkesir'deki hastanede hayatını kaybeden 79 yaşındaki Serpil Eyigör, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edremit Devlet Hastanesinden yakınlarınca alınan Eyigör'ün cenazesi, memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ören Mahallesi'ne getirildi. Cenaze, Ören Merkez Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Ören Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Annesiyle uçakta olan Kerim Eyigör, AA muhabirine, Almanya'da yaşadıklarını ve rahatsızlıkları bulunan annesinin ısrarı sonucu, memlekete gelmek için yola çıktıklarını belirtti.

Annesinin uçakta kalp krizi geçirdiğini dile getiren Eyigör, "Edremit'e zorunlu iniş yaptık ve hastaneye kaldırdık. Ancak maalesef kurtaramadık. Annemin ciğerleri yüzde 75 bitmiş vaziyetteydi. Oksijen makinesiyle yaşıyordu. Ciğerlerdeki rahatsızlığı kalbe de vurdu. Orda da rahatsızlık yapınca kalp krizi geçirdi. Annemin son isteği memlekete gelmekti. 'Memlekete gidelim ben orda iyileşirim' diyordu. 'İyileşeceğim' diye umut ediyordu ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Berlin kentinden 14 Eylül'de İzmir'e giden Sunexpress'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, yolculardan Serpil Eyigör'ün rahatsızlanması sonucu Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na zorunlu iniş yapmıştı. Alana sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Edremit Devlet Hastanesine götürülen Eyigör, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yeniden havalanan uçak daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inerek seferini tamamlamıştı.

