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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Ramazan Bayramını kutladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayımladığı mesajında; “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azad olan Ramazan-ı Şerif’i geride bırakmanın ve mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevinicini hep birlikte yaşıyoruz.

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Ramazan Bayramını kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayımladığı mesajında; “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azad olan Ramazan-ı Şerif’i geride bırakmanın ve mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevinicini hep birlikte yaşıyoruz. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bayramlarda dargınlık ve kırgınlıkların unutulması gerekir. Bayramlarda birlik ve dayanışmamızı artırmalı, geleceğe yönelik umutlarımızı her koşulda korumalıyız. Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini, sayılı bayram günleriyle sınırlı tutmayarak yaşamın her evresinde ve tüm ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Ramazan ayında, oruç başta olmak üzere, yapılan tüm ibadetlerin, tüm hayırların, iyiliklerin, verilen sadaka ve zekatların kabul olunmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

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