Uçhisar’da aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının olayı sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken karbonmonoksitten zehirlenen aile bireyleri yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

