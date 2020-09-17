YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. UCİM’den Rektör Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyareti

UCİM’den Rektör Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyareti

ERZURUM HABERLERİ  | 17.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Saadet Özkan önderliğinde kurulan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkan Danışmanı Av.

UCİM’den Rektör Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyareti

Saadet Özkan önderliğinde kurulan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan, UCİM Türkiye Yapılanma Sorumlusu Feride Aşırt ve Ucim Erzurum koordinatörlerinden Funda Yüzlükoğlu ve Engin Can; yeniden atanan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Geçen dönemlerde Atatürk Üniversitesi ile ortak şekilde çocuk istismarını engelleyici pek çok çalışma yaptıklarını dile getiren Aydoğan; Rektör Prof. Dr. Çomaklı’nın yeniden atanmasından dolayı duydukları memnuniyet duyduklarını dile getirerek UCİM ve Atatürk Üniversitesi iş birliği ile yapılması planlanan faaliyetlerden bahsetti.
Rektör Çomaklı: “Sivil Toplum Kuruluşlarını Önemsiyoruz”
Rektör Prof.Dr. Çomaklı, çocuk istismarı ile mücadele kapsamında UCİM ile birlikte çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini , aynı iş birliğinin yeni dönemde de artarak devam etmesinden dolayı mutluluk duyacaklarını söyledi.
Sivil toplum kuruluşlarını önemseyen bir üniversite olarak iş birlikleri yapmaya daima hazır olduklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, derneğin çalışmalarında başarılarının devamını dileyerek hayırlı olsun ziyaretlerinden ötürü UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcilerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Erzurum Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:51
Öğle
12:14
İkindi
15:43
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Erzurum Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Pınar Eczanesi
Yakutiye
Mumcu Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
12 yaşındaki kıza tecavüz
12 yaşındaki kıza tecavüz
Palandöken Yeşile Ve Parka Doyacak
Palandöken Yeşile Ve Parka Doyacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.