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Uçmayı öğrenemediği için aç kalan kara akbaba yavrusu korumaya alındı

27.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçmayı öğrenemediği için aç kalan kara akbaba yavrusu korumaya alındı

Bolu'da orman muhafaza memurlarınca bulunan kara akbaba yavrusu, koruma altına alındığı merkezdeki rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıscık ilçesi Deveören köyü mevkisindeki ormanlık alanda, orman muhafaza memurları hareketsiz halde bir kara akbaba yavrusu buldu.

Yuvadan ayrıldığı fakat yeterli uçuş becerisini henüz kazanamadığını için aç kaldığı değerlendirilen yavru, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan kara akbaba yavrusu, su ve yiyecek verildikten sonra kendi başına yaşamını sürdürecek olgunluğa ulaşana kadar bakım ve tedavisinin yapılacağı Bolu Milli Parklar Koruma Kontrol ekiplerine teslim edildi.

Yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Ankara'da bulunan rehabilitasyon merkezinde bir süre kontrol altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu doğa koruma ve milli parklar

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