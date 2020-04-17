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Ücretsiz maskeler, PTT aracılığıyla vatandaşlara teslim edilmeye başlandı

MANİSA HABERLERİ  | 17.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinesinde gerçekleşen ücretsiz maske dağıtımı Manisa’da da başladı.Vatandaşların E-Devlet ve e-Pttavm üzerinden talep etmesi üzerine gönderilen, içerisinde 5 adet cerrahi maske bulunan paketler, PTT görevlilerince adreslere teslim edilmeye başladı.Vatandaşların, https://basvuru.turkiye.gov.tr ve https://maske.epttavm.com İnternet adresleri üzerinden kendileri ile 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla aynı hanede bulunan aile bireyleri için 3 katlı 5’er adet ücretsiz maske talebinde bulunabiliyorlar.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinesinde gerçekleşen ücretsiz maske dağıtımı Manisa’da da başladı.
Vatandaşların E-Devlet ve e-Pttavm üzerinden talep etmesi üzerine gönderilen, içerisinde 5 adet cerrahi maske bulunan paketler, PTT görevlilerince adreslere teslim edilmeye başladı.
Vatandaşların, https://basvuru.turkiye.gov.tr ve https://maske.epttavm.com İnternet adresleri üzerinden kendileri ile 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla aynı hanede bulunan aile bireyleri için 3 katlı 5’er adet ücretsiz maske talebinde bulunabiliyorlar.

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