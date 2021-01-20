Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk faz yılın birinci çeyreğinde tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesine (HTK) üye firmalar ve mobil işletmeciler tarafından yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk fazın yılın birinci çeyreğinde tamamlanacağını bildirdi. Sayan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone Türkiye'nin düzenlediği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen "Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü" etkinliğinde konuştu. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her sektör için baş aktör konumunda bulunduğunu belirten Sayan, bu alana yapılacak yatırımların, diğer tüm alanları doğrudan etkileyerek geliştirdiğini söyledi. Sayan, Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sürdürülebilir yerli ve milli ekosisteminin geliştirilmesini stratejik hedef olarak gördüklerini ve bu alanda paydaşlarla birlikte önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Ekonomiyi yönlendiren en önemli araçlardan birinin de imalat endüstrisi olduğunu vurgulayan Sayan, "Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de aktif şirketlerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'ler, ekonomik büyüme ve iş geliştirmenin ana kaynağını oluşturuyor. KOBİ'ler, iş yaratma, inovasyon ve rekabet yoluyla iç talebin teşvik edilmesinde önemli rol oynuyor." dedi. Bilgi ve iletişim sektöründe KOBİ'lerin desteklenmesi ve sektörden daha fazla pay almaları hedefiyle Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak çeşitli düzenlemeler çıkardıklarını hatırlatan Sayan, 3G imtiyaz sözleşmelerinde ve 4,5G yetki belgelerinde, mobil işletmecilerinin elektronik haberleşme şebekelerine ilişkin yapacakları yatırımların en az yüzde 10'unun Türkiye'de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş KOBİ'lerden sağlanmasını istediklerini dile getirdi. - 1,6 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı Yerli ve milli bir üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik politika ve stratejileri 5G için de sürdürdüklerini belirten Sayan, şöyle devam etti:

"HTK bugün itibarıyla 130'dan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanı barındıran bir organizasyon halini aldı. HTK üyesi firmalarımız ve mobil işletmecilerimiz tarafından ülkemizin 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarıyla cevap verebilmek amacıyla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi geliştirildi ve bu projenin ilk fazı da inşallah 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla tamamlanmış olacak." Sayan, proje kapsamında ticari 5G mobil cihazlar kullanılarak, 5G veri aktarım ve görüşme senaryolarının yerli ve milli altyapılar üzerinden başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gördüklerini bildirdi. 4,5G kapsamında işletmeciler tarafından yıllık ortalama 1,6 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldığını, 5G ile bu rakamın daha da yüksek olacağını vurgulayan Sayan, işletmecilerle KOBİ'lerin arz-talep noktasında bir denge kurarak ekosistemin geliştirmesine katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini söyledi. - Hedef, katma değeri yüksek ürünler üretmek